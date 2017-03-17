Нет никаких свидетельств, что «Трамп-тауэр», где до вступления в должность проживал президент США Дональд Трамп, была под наблюдением до или после выборов, заявили в комитете Сената, сообщает ВВС.

Таким образом, сенатор-республиканец Ричар Берр, возглавляющий комитет Сената по разведке, отверг обвинения Трампа в прослушке, выдвинутые им против своего предшественника Барака Обамы в начале месяца. Ранее в четверг спикер палаты представителей Пол Райан также сказал, что «никакой прослушки не было».

Заявление президента США о прослушке не следует понимать буквально, заявил ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. «Президент использовал слово «прослушка» в кавычках, что означало наблюдение и другие действия в широком смысле», - сказал Спайсер журналистам.

«Существует множество тактик, которые могут быть использованы для слежения за кем-то - через прослушивание телефонных разговоров или другими путями», - добавил он, не вдаваясь в подробности. Спайсер также заявил, что Трамп не обвинял ни в чем конкретном своего предшественника.