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Более 40 человек погибли в ходе авиаудара по мечети в сирийской деревне Аль-Джина в провинции Алеппо, сообщает ВВС.

О новых жертвах среди местных жителей сообщили правозащитники из Центра по мониторингу нарушений прав человека в Сирии, а также волонтерская спасательная организация «Белые каски».

«В ходе рейда неопознанные самолеты нанесли удар по мечети в провинции Алеппо, лишив жизни 42 человека, в основном мирных жителей», - заявил глава базирующегося в Лондоне мониторингового центра Рами Абдель Рахман.

Как добавил Рахман, около ста человек в ходе удара были ранены. Часть выживших, возможно, находится под завалами.

Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские силы действительно провели авиаудар в этом районе - но не по мечети, а по месту сбора боевиков «Аль-Каиды», убив в ходе авианалета нескольких из них.

Представитель Центрального командования полковник Джон Томас сказал, что подвергшееся авианалету американских сил здание находилось в 50 футах (15 метров) от мечети, и что по завершении удара мечеть все еще стояла.

«Нашей целью была не мечеть, а здание, где проходила встреча (боевиков) - это в 15 метрах от мечети, которая до сих пор стоит», - цитирует Томаса агентство Франс пресс.

Американское командование, по его словам, проводит проверку сообщений о гибели мирных жителей.

Известно, что российские и сирийские боевые самолеты действуют в этом районе.

Аль-Джина удерживается сирийскими антиправительственными повстанцами. Деревня находится примерно в 20 км к западу от Алеппо.

22 декабря сирийские правительственные войска официально объявили об установлении контроля над Алеппо, восточную часть которого повстанцы удерживали четыре года.

Россия провела операцию по эвакуации повстанцев и членов их семей в провинцию Идлиб после жесткой критики в свой адрес в связи с катастрофическим положением жителей города.

Уже после взятия Алеппо правозащитники из Human Rights Watch заявили, что сирийская армия использовала в городе химоружие.
ForUm

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