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Президент России Владимир Путин в закрытом режиме провел встречу с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает Прайм

По словам глава «Лукойла» Вагита Алекперова, обсуждали разные темы, в том числе ситуацию в Украине в целом и, в частности, санкции против «дочек» российских госбанков.

При этом о прекращении работы в Украине речь на встрече не шла. В целом дальнейшие действия российского бизнеса в Украине не обсуждались, отметил Алекперов.

Отвечая на вопрос, говорилось ли на закрытой встрече Путина с бизнесменами о прекращении сотрудничества с Украиной, глава «Лукойла» сообщил, что этого не было.

Напомним, 16 марта Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций в отношении пяти банков с государственным капиталом Российской Федерации. 
ForUm

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