Государственный департамент США отметил важность мирного решения проблемы, возникшей вследствие введения временного запрета на перемещение грузового транспорта на востоке Украины.
С соответствующим заявлением выступил в четверг во время телефонного брифинга и.о. представителя внешнеполитического ведомства США Марк Тонер, сообщает Укринформ.
«Мы отслеживаем эту блокаду на востоке Украины на постоянной основе», - констатировал официальный представитель Госдепартамента США.
При этом он подчеркнул важность «решения этого вопроса мирным путем, с уважением к территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах».
Тонер не стал комментировать, нарушает ли эта блокада каким-либо образом Минские договоренности, отметив, что ситуация меняется. В то же время, по его словам, это «потенциально имеет серьезные последствия».
«Поэтому мы хотим мирного решения путем, предполагающим, как я уже говорил, территориальную целостность Украины», - подытожил представитель американского внешнеполитического ведомства.
Напомним, 15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО.
16 марта Президент Петр Порошенко ввел в действие это решение.
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