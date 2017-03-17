Государственный департамент США отметил важность мирного решения проблемы, возникшей вследствие введения временного запрета на перемещение грузового транспорта на востоке Украины.

С соответствующим заявлением выступил в четверг во время телефонного брифинга и.о. представителя внешнеполитического ведомства США Марк Тонер, сообщает Укринформ.

«Мы отслеживаем эту блокаду на востоке Украины на постоянной основе», - констатировал официальный представитель Госдепартамента США.

При этом он подчеркнул важность «решения этого вопроса мирным путем, с уважением к территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах».

Тонер не стал комментировать, нарушает ли эта блокада каким-либо образом Минские договоренности, отметив, что ситуация меняется. В то же время, по его словам, это «потенциально имеет серьезные последствия».

«Поэтому мы хотим мирного решения путем, предполагающим, как я уже говорил, территориальную целостность Украины», - подытожил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО.

16 марта Президент Петр Порошенко ввел в действие это решение.