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По делу «Украина против РФ» в Международном суде ООН собрано более 800 томов материалов, из них 300 томов под грифом «секретно» и «совершенно секретно».

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время встречи с Президентом Петром Порошенко, представителем Украины в Международном суде ООН в Гааге, замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль, министром иностранных дел Павел Климкин, министром юстиции Павлом Петренко  и председателем СБУ Василием Грицаком, сообщает пресс-служба Главы государства.

«При подготовке материалов в суд было опрошено 1400 пострадавших, 2000 свидетелей, проведено 1800 судебных экспертиз и получено 100 тыс. единиц вещественных доказательств, в том числе образцы оружия и военной техники производства Российской Федерации, захваченные украинской армией во время боев», - сказал генпрокурор.

Луценко также сообщил, что ГПУ подготовлены обвинительные акты, которые уже предоставлены главам «Л/ДНР» и направлены в суд.

Президент отметил, что иск в Международный суд ООН стал первым шагом Украины для привлечения к ответственности России за преступления, которые были совершены против украинских граждан в Крыму и на Донбассе.

Глава государства поблагодарил за многомесячную работу лучших юристов из МИД, Минюста, Генпрокуратуры и специалистов Генштаба, Минобороны по подготовке иска.

«К сожалению, это дело не быстрое и это займет даже не месяцы, а годы. Но мы ожидаем, что будут приняты соответствующие меры, которые позволят по крайней мере исключить новое поставки оружия, террористов», - отметил Президент.

«Я – реалист и не имею никаких иллюзий относительно позиции России и ее возможных шагов. Но мы должны исходить из того, что на нас лежит ответственность на объединении усилий всего мира, чтобы убедительно доказать и привлечь Россию к ответственности», - подчеркнул Глава государства.

Напомним, 9 марта Международный суд ООН завершил слушания в рамках иска Украины к России о применении предупредительных мер против РФ в связи с запросом Киева. Решение может быть вынесено до конца апреля.

Глава украинской делегации заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в ходе выступления на слушаниях дела сказала, что Украина просит суд принять временные меры против России до начала рассмотрения дела по сути.

Министерство информационной политики Украины составило ТОП-5 фактов лжи российской стороны во время  выступления в Международном суде ООН. 

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
ForUm

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