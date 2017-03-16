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Санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны Украины по отношению к банкам с российским капиталом, не окажут влияния на интересы клиентов ПАО «Сбербанк» (Киев). Об этом говорится в заявлении правления банка.

«Ликвидные активы и кредитный портфель банка на сегодня свыше 60 млрд грн, что практически в 4 раза превышает депозитный портфель со средствами украинских физических и юридических лиц на уровне 15,9 млрд грн и обеспечивает выполнение банком обязательств перед клиентами», - отмечается в нем.

Введенные санкции в отношении ПАО «Сбербанк» о запрете вывода капитала в пользу материнской структуры, согласно заявлению НБУ, не связаны с коммерческой деятельностью банка, а диктуются другими обстоятельствами.

«Данные ограничения не повлияют на законные интересы клиентов», - заверили в банке.

«ПАО «Сбербанк» обладает всеми необходимыми ресурсами и управленческим опытом для продолжения стабильной работы. Банк ориентирован на поддержку своих клиентов – более миллиона украинских граждан и тысячи отечественных предприятий», - резюмировали в финучреждении.

Напомним, что в течение нескольких дней банки с российской долей в капитале подвергались нападениям по всей Украине.

Ранее росСМИ сообщили, что «Сбербанк» России с 7 марта приступил к обслуживанию лиц с «паспортами» «ДНР» и «ЛНР».

10 марта Нацбанк направил запросы в российские банки относительно обслуживания ими клиентов с использованием «паспортов «ЛНР» и «ДНР».

16 марта Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций в отношении пяти украинских банков с государственным капиталом Российской Федерации. 
ForUm

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