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В Днипре суд по делу обвиняемого в убийстве двух патрульных полицейских экс-бойца экс-подразделения «Торнадо» Александра Пугачева продолжил его содержание под стражей еще на два месяца. Судебное заседание состоялось 16 марта в Центральном районном суде Днипра, сообщает Радио Свобода.

По решению суда, содержание под стражей продлено до 14 мая.

На заседании суд продолжал допрашивать свидетелей, который в деле заявлено 17. В частности, на этом заседании дал показания водитель маршрутки Григорий Андрейшин, который находился на автовокзале во время убийства полицейских.

Суд также заслушал свидетелей – медицинских работников, принимавших Пугачева в больнице в день убийства патрульных.

Следующее заседание состоится 23 марта.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днипре бывший боец роты спецназначения МВД «Торнадо» Александр Пугачев застрелил патрульного полицейского 27-летнего Артема Кутушева, который остановил его машину за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненая патрульная 36-летняя Ольга Макаренко умерла во время операции.

Как выяснилось позже, Пугачев находился в розыске за совершение других преступлений. Во время стычки с полицейскими он также получил ранение, его задержали в больнице.

 
ForUm

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