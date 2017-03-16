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Количество украинских заложников на Донбассе возросло до 118 человек, сообщила  представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«К сожалению, на сегодняшний день количество заложников в ОРДЛО увеличилось и составляет 118 человек. Это гражданские и военные (увеличилось и за счет гражданских, которых хватают на оккупированных территориях, так, к сожалению, и наши военные были задержаны», - написала она в Facebook.

По словам Геращенко, СБУ и минская группа провели большую работу по поиску информации о пропавших без вести, установили судьбу нескольких десятков таких граждан.

«Согласно обновленной информации СБУ, на сегодня в списке пропавших без вести – 418 человек. Не исключаю, что пропавших без вести в ходе конфликта больше, и мы должны найти информацию о всех пропавших, погибших, установить их судьбу», - отметила она.

Напомним, 6 марта Геращенко заявила о 113 заложниках на оккупированном Донбассе. 
ForUm

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