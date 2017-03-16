США не признают российского «референдума» в Крыму 16 марта 2014 года, а также попытки Кремля аннексировать полуостров, осуждают продолжающиеся нарушения международного права и обещают продлевать санкции против РФ, пока Крым не вернется Украине.

Такое заявление распространил в четверг и.о. пресс-секретаря Государственного департамента США Марк Тонер, сообщает Укринформ.

«Россия (три года назад. - Ред.) устроила незаконный «референдум», на котором жители Крыма были вынуждены голосовать в условиях оккупации их земли вооруженными иностранными войсками. Мы снова подтверждаем свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины», - отметил официальный представитель Госдепартамента США.

В заявлении подчеркивается, что в течение последних трех лет российская оккупационная «власть» в Крыму проводит кампанию по подавлению инакомыслия. Наблюдатели за соблюдением прав человека задокументировали насильственные исчезновения, внесудебные казни, пытки и карательные психиатрические госпитализации на полуострове.

«Крымские татары, этнические украинцы, проукраинские активисты и независимые журналисты подвергались политически мотивированным преследованиям и продолжают сталкиваться с репрессиями. Российская оккупационная «власть» заставила умолкнуть и принудительно прекратила работу неправительственных организаций и независимых СМИ, а также постоянно отказывает международным наблюдателям в доступе на полуостров. Мы призываем Россию прекратить ее попытки придушить свободу слова, мирных собраний, объединений и религий», - отмечается в документе.

Крым является частью Украины, подчеркнули в Госдепе. «Соединенные Штаты в очередной раз осуждают российскую оккупацию Крыма и призывают к ее немедленному прекращению. Наши санкции, связанные с Крымом, будут оставаться действующими, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства США.

Напомним, в марте 2014 года Россия аннексировала АР Крым.