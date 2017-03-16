Бывший милиционер, который сотрудничал с незаконными вооруженными формированиями, но добровольно вышел из их состава, освобожден от уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В июне 2014 года начальник линейного пункта милиции на ст. Константиновка УМВД Украины в Донецкой области, 1977 г.р., имея звание майора, нарушил присягу сотрудника милиции и стал сотрудничать с представителями «ДНР».

«Он дежурил на блокпостах боевиков в Константиновке, которая в то время была оккупирована представителями незаконных вооруженных формирований, проверял автотранспорт и лиц, пересекавших блокпост. Однако, через некоторое время милиционер разочаровался в идеологии «русского мира» и добровольно вышел из рядов террористов, сообщив об этом в правоохранительные органы Украины», - заявили в ведомстве.

Действия мужчины были квалифицированы по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической организации). Но, учитывая искреннее раскаяние и сотрудничество со следствием, по ходатайству прокуратуры Донецкой области суд освободил уже бывшего милиционера от уголовной ответственности в соответствии с требованиями ч.2 ст. 258-3 УК Украины.