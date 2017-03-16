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В Запорожье следователи прокуратуры задержали полицейского, подозреваемого в похищении и умышленном убийстве человека. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

«Задержанному подполковнику полиции сообщено о подозрении по п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 (убийство по предварительному сговору группой лиц похищенного человека), ч. 3 ст. 365 (превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия) УК Украины», - говорится в сообщении.

Как установлено в ходе досудебного расследования, еще 22 декабря 2015 года подозреваемый, используя служебное положение сотрудника правоохранительного органа, совместно с неустановленными лицами, похитил из помещения одной из больниц  Запорожья потерпевшего, после чего противоправно удерживал его в автомобиле и задушил, а труп перевез в лесополосу возле села Николай-Поле Запорожского района.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Во время обыска жилья подозреваемого изъято оружие и боеприпасы, назначены соответствующие экспертизы, после проведения которых будет решен вопрос о наличии в действиях подозреваемого состава преступления, предусмотренного ст. 263 УК Украины.

В настоящее время готовится задержание других соучастников преступления.
ForUm

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