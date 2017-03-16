МИД Франции призвал украинскую власть предпринять усилия для снятия блокады железнодорожных путей, которые ведут к линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщается на сайте МИД Франции.

«Франция обеспокоена последними событиями в восточной Украине, которые идут вразрез с Минскими договоренностями. Напряженность усиливается в связи с недавним решением российских властей признать «паспорта» «Л/ДНР», а также с незаконным отчуждением украинских предприятий в ОРДЛО», - говорится в сообщении.

Также в МИД Франции обеспокоены решением украинского правительства о временном запрете на перевозку грузов через линию соприкосновения.

«Мы призываем украинские власти продолжать свои усилия по снятию блокады железнодорожных путей по всей линии соприкосновения», - сказано в сообщении.

В ведомстве призвали российскую и украинскую власть сосредоточить усилия на выполнении Минских соглашений.

Напомним, 15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО.