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Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко считает, что закон «Об основах государственной языковой политики» (так называемый «закон Колесниченко-Кивалова») блокирует развитие украинского языка, поэтому его необходимо поскорее отменить и принять закон «О государственном языке».

Об этом он написал в Twitter.

«Закон об украинских квотах на ТВ – еще один важный шаг на пути деколонизации. Однако развитие государственного языка системно блокирует «киваловский» закон», - отметил чиновник.

По мнению Кириленко, этот языковой закон надо поскорее отменить, а новый закон о государственном языке принять. «Других эффективных вариантов нет», - подытожил вице-премьер.

Напомним, 16 марта Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, предполагающий, что доля украиноязычных передач на телевидении должна составлять не менее 75%.
ForUm

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