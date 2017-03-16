Народный депутат Владимир Парасюк посетовал, что СМИ не обращаются к нему за комментариями, обсуждая его поступки. Об этом он написал в Facebook.

«Что больше всего удивляет. Такое ощущение, что я умер, но сам об этом еще не знаю.

Если обсуждаются мои поступки, то можно ко мне позвонить за комментарием! Потому что получается как-то странно. Парасюк то сделал, Парасюк се сделал, а спросить Парасюка, как было на самом деле, потому что он там был, никто не желает», - возмутился он.

Нардеп вспомнил, как когда-то «112 звонил по 20 раз в день за комментарием и минимум раз в неделю приглашал на эфир».

«Теперь тишина. Все, объективность закончилась? Очень жаль, что вы не сделали выводов после Майдана», - резюмировал он.

Напомним, вечером 14 марта через блокпост на въезде в Славянск следовала колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек, в том числе народный депутат Владимир Парасюк. Участники отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт.

В полиции заявили о 7 пострадавших правоохранителях.

Полиция обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям Парасюка.