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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят пять обысков в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«Следственные действия осуществляются в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту использования должностными лицами Главного управления Госгеокадастра в Запорожской области и Запорожской ОГА служебного положения с целью получения неправомерной выгоды для нескольких юридических лиц, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам и интересам государственных предприятий на сумму около 115 млн грн», - говорится в сообщении.

На данный момент обыски продолжаются. 
ForUm

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