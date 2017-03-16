Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят пять обысков в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
«Следственные действия осуществляются в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту использования должностными лицами Главного управления Госгеокадастра в Запорожской области и Запорожской ОГА служебного положения с целью получения неправомерной выгоды для нескольких юридических лиц, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам и интересам государственных предприятий на сумму около 115 млн грн», - говорится в сообщении.
На данный момент обыски продолжаются.
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