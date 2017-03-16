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Министерство финансов Украины предварительно оценивает негативное влияние блокады Донбасса на экономику страны в 1,3% ВВП. Об этом журналистам сообщил глава министерства Александр Данилюк.

«Это средний сценарий, но цифра может быть ниже, до 2%», - сказал министр.

При этом Данилюк отметил, что до конца сегодняшнего дня Минфин определится с другими возможными экономическими потерями страны, сообщает УНИАН.

Напомним, 15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО. 

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что блокада перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе угрожает экономического росту Украины, правительство ищет пути стабилизации ситуации.
ForUm

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