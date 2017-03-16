Мэр Львова Андрей Садовый считает, что Президент Петр Порошенко хочет «спихнуть» последствия российской оккупации и финансовые потери бенефециаров торговли с ОРДЛО на партию «Самопомич».

Об этом он написал в Facebook.

«Учитывая, что Президент планирует выставить «Самопомичи» счет за последствия блокады, которую Президент сегодня официально поддержал ввел в действие через решение СНБО заявляю: уважаю решение Президента как главы государства и главнокомандующего и надеюсь, что желание спихнуть все последствия российской оккупации, а также финансовые потери бенефециаров торговли с ОРДЛО на партию, которую я имею честь возглавлять, не позволит господину Президенту забыть, кто является настоящим врагом и оккупантом», - заявил Садовый.

Напомним, на заседании СНБО 15 марта Президент Петр Порошенко заявил, что действия блокадников влетят Украине в копеечку, и эти счета будут выставлены не только самопровозглашенным республиканцам, но и «Самопомичи», «Батькивщине» и другим зачинщикам и промоутерам блокады».