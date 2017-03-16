также в разделеПолитика
Из 800 томов дела «Украина против РФ» 300 – засекречены 4
Кириленко: Закон Колесниченко-Кивалова нужно поскорее отменить 27
Секретарь антикоррупционного комитета: Сегодняшнее заседание – фейковое 27
Сыроид заявила, что уже дала пояснения регламентному комитету 23
Рада не стала назначать аудитора НАБУ 14
Франция призвала украинскую власть снять блокаду ОРДЛО 43
США обещают не снимать санкции с РФ до возвращения Крыма Украине 37
В ГПУ нет дел в отношении нардепов из-за торговой блокады 18
Украинские националисты договорились об объединении 172
«Путч» в Раде: Комитет рекомендовал Брауна на пост аудитора НАБУ 80
ЕП призвал РФ освободить украинских заложников и прекратить выдачу паспортов в Крыму 116
Кремль обещает защищать российские банки в Украине 113
Гройсман о Парасюке: Некоторые неприкосновенные не стоят ни чести, ни совести 80
Кравчук рассказал, как Хрущев заставил Украину забрать Крым 295
Луценко прокомментировал скандал с полицейскими в Раде 121
Рада приняла закон для заочного осуждения Януковича 80
Мельничук заявил о выходе из коалиции 111
В Кремле не могут объяснить, где Чуркин взял письмо Януковича с просьбой ввести войска 960

Мэр Львова Андрей Садовый считает, что Президент Петр Порошенко хочет «спихнуть» последствия российской оккупации и финансовые потери бенефециаров торговли с ОРДЛО на партию «Самопомич».

Об этом он написал в Facebook.

«Учитывая, что Президент планирует выставить «Самопомичи» счет за последствия блокады, которую Президент сегодня официально поддержал ввел в действие через решение СНБО заявляю: уважаю решение Президента как главы государства и главнокомандующего и надеюсь, что желание спихнуть все последствия российской оккупации, а также финансовые потери бенефециаров торговли с ОРДЛО на партию, которую я имею честь возглавлять, не позволит господину Президенту забыть, кто является настоящим врагом и оккупантом», - заявил Садовый.

Напомним, на заседании СНБО 15 марта Президент Петр Порошенко заявил, что действия  блокадников влетят Украине в копеечку, и эти счета будут выставлены не только самопровозглашенным республиканцам, но и «Самопомичи», «Батькивщине» и другим зачинщикам и промоутерам блокады».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

116
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года