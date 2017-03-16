Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, предусматривающих введение наказания за экономические и военные преступления в ходе заочного осуждения.

Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал Найджела Брауна на пост независимого аудитора Национального антикоррупционного бюро. Секретарь Комитета ВР по вопросам противодействия и предотвращения коррупции Дмитрий Добродомов заявляет о нелегитимности заседания некоторых его членов в перерыве пленарного заседания. нардеп от БПП Сергей Лещенко заявил о «путче» в комитете.

Супруга отстраненного от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова внесла за него залог в размере 100 млн грн.

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций в отношении пяти украинских банков с государственным капиталом Российской Федерации.

Европейский Союз и несколько стран Азии ввели временные ограничения на ввоз птицы и продуктов птицеводства из Украины в связи с высокопатогенным птичьим гриппом.

На заводе «Запорожкокс» прогремел взрыв, в результате которого погибли четыре человека.

Результаты почерковедческой экспертизы доказывают, что подписи председателя ЦИК Михаила Охендовского в так называемой «амбарной книге» Партии регионов достоверные, сообщает НАБУ.

Лидеры ВО «Свобода», «Правого сектора» и «Национального корпуса» – Олег Тягнибок, Андрей Тарасенко и Андрей Белецкий подписали «Национальный манифест» об объединении.





Европейский парламент призывает Россию прекратить выдавать в оккупированном Крыму российские паспорта, а также освободить всех незаконно задержанных украинских граждан, как в РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Служба безопасности Украины заявляет, что документы о наличии у отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова гражданств других государств отсутствуют.

Председатель Национального банка Валерия Гонтарева пока не собирается покидать свой пост и объявит об отставке за месяц.

Решение об установлении блокады Донбасса противоречит предыдущей политике украинского правительства, которую разделяли в ЕС, но для формулирования окончательной позиции Евросоюз ожидает объяснений от Украины.

ПАО «Сбербанк» ужесточил ограничения на снятие наличных средств.

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, предполагающий, что доля украиноязычных передач на телевидении должна составлять не менее 75%.

Национальный банк упростил покупку иностранной валюты по некоторым операциям, спрос на валюту для проведения которых не будет иметь дестабилизирующего влияния на ситуацию на валютном рынке.