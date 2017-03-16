Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, предусматривающих введение наказания за экономические и военные преступления в ходе заочного осуждения.
Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал Найджела Брауна на пост независимого аудитора Национального антикоррупционного бюро. Секретарь Комитета ВР по вопросам противодействия и предотвращения коррупции Дмитрий Добродомов заявляет о нелегитимности заседания некоторых его членов в перерыве пленарного заседания. нардеп от БПП Сергей Лещенко заявил о «путче» в комитете.
Супруга отстраненного от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова внесла за него залог в размере 100 млн грн.
Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций в отношении пяти украинских банков с государственным капиталом Российской Федерации.
Европейский Союз и несколько стран Азии ввели временные ограничения на ввоз птицы и продуктов птицеводства из Украины в связи с высокопатогенным птичьим гриппом.
На заводе «Запорожкокс» прогремел взрыв, в результате которого погибли четыре человека.
Результаты почерковедческой экспертизы доказывают, что подписи председателя ЦИК Михаила Охендовского в так называемой «амбарной книге» Партии регионов достоверные, сообщает НАБУ.
Лидеры ВО «Свобода», «Правого сектора» и «Национального корпуса» – Олег Тягнибок, Андрей Тарасенко и Андрей Белецкий подписали «Национальный манифест» об объединении.
Европейский парламент призывает Россию прекратить выдавать в оккупированном Крыму российские паспорта, а также освободить всех незаконно задержанных украинских граждан, как в РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины.
Служба безопасности Украины заявляет, что документы о наличии у отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова гражданств других государств отсутствуют.
Председатель Национального банка Валерия Гонтарева пока не собирается покидать свой пост и объявит об отставке за месяц.
Решение об установлении блокады Донбасса противоречит предыдущей политике украинского правительства, которую разделяли в ЕС, но для формулирования окончательной позиции Евросоюз ожидает объяснений от Украины.
ПАО «Сбербанк» ужесточил ограничения на снятие наличных средств.
Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, предполагающий, что доля украиноязычных передач на телевидении должна составлять не менее 75%.
Национальный банк упростил покупку иностранной валюты по некоторым операциям, спрос на валюту для проведения которых не будет иметь дестабилизирующего влияния на ситуацию на валютном рынке.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время