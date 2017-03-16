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Кремль пообещал защищать всеми доступными средствами интересы российских банков в Украине.

«Конечно, будем при необходимости защищать всеми доступными законными средствами интересы наших кредитно-финансовых учреждений», - сказал журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы весьма обеспокоены в связи с ситуацией, которая складывается вокруг наших банков в связи с ограничениями, которые введены или будут вводиться в отношении российских юрлиц или их дочерних предприятий», - заявил представитель Кремля.

Он уверен, что «безусловно, это противоречит международному праву». «Мы продолжим очень внимательно отслеживать ситуацию», - заверил Песков.

Песков отметил, что руководство российских банков сможет при желании обсудить с президентом России Владимиром Путиным на съезде РСПП ситуацию с бизнесом в Украине.

Напомним, 16 марта Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций в отношении пяти украинских банков с государственным капиталом Российской Федерации.
ForUm

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