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По предварительной информации, сотрудники Национальной полиции появились у трибуны парламента в среду, 15 марта, уже после закрытия сессионного заседания Верховной Рады вице-спикером Оксаной Сыроид.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, журналистам в кулуарах парламента завил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Перед этим, отвечая на вопросов корреспондентов, касающийся заявления Сыроид о том, что она якобы обратилась к СБУ и ГПУ с тем, чтобы были расследованы произошедшие накануне инциденты в парламенте, Луценко отметил: «Если есть такое обращение, то оно будет рассмотрено и в рамках компетенции ГПУ, мы дадим оценку».

При этом он подчеркнул, что согласно информации, которую он получил от народных депутатов» сотрудники полиции появились за трибуной ВРУ уже после закрытия заседания».

«Подчеркиваю – после закрытия сессионного заседания. Это предварительная информация, которую я получил от депутатов. Если это окажется неправдивой (информацией. – Ред.), то, очевидно, есть нарушение регламента. Но, есть ли нарушение закона? Посмотрим, сделаем выводы», - резюмировал он.

Как ранее сообщал ForUm, 15 марта вице-спикер парламента Оксана Сыроид закрыла утреннее заседание парламента из-за того, что в сессионный зал пришли сотрудники Национальной полиции.

Однако после этого правоохранители рассказали с трибуны о вчерашнем конфликте с активистами блокады Донбасса, в котором участвовал внефракционный народный депутат Владимир Парасюк. 

Позже Сыроид обратилась в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины с просьбой расследовать сегодняшние события в сессионном зале Верховной Рады.
Мария Пастернак, ForUm

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