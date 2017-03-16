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Пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган показала у условия, в которых содержится в СИЗО экс-глава фракции «Партии регионов» Александр Ефремов.

«Не ищите измену там, где ее нет! Экс-глава фракции «Партии регионов» Александр Ефремов находится в СИЗО», – написала она на своей странице в Facebook.

Сарган напомнила, что уголовное производство против него слушается в Старобельском районном суде Луганской области.

Напомним, 16 января Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова.

Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

28 февраля суд продлил арест Ефремову до 28 апреля.
ForUm

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