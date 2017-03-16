Премьер-министр Владимир Гройсман отмечает, что сокращение поступлений валютной выручки в страну отразится на курсе гривни.

Об этом он сообщил журналистам, сообщают Украинские новости.

«Мы сегодня смотрим на все секторы, которые будут страдать, в частности УГМК. Это 300 тыс. людей. 30% валютной выручки страны - это влияние и на курс, и на все остальное. Мы работаем сегодня над вариантами для того, чтобы удержать инвестиционный рост», - сказал премьер.

Напомним, 15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО.