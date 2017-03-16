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Народный депутат, представитель группы «Воля народа» Сергей Мельничук заявил, что выходит из коалиции.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте, сообщает Укринформ.

«Я не могу дальше находиться в коалиции из-за такого бардака, и поэтому я выхожу из коалиции», - сказал Мельничук и продемонстрировал написанное им заявление.

Как известно, Мельничук в прошлом был командиром добровольческого батальона «Айдар». Он избран по списку Радикальной партии, но покинул ее и вошел в группу «Воля народа».

Мельничук находится под следствием по обвинению в завладении чужим имуществом во время событий в зоне АТО. Сам депутат отрицает эти обвинения.
ForUm

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