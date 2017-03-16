В Международном валютном фонде отмечают определенные достижения по программе сотрудничества Украины и МВФ, а также наблюдают макроэкономическую стабилизацию в стране.

Об этом на 13-й ежегодной инвестиционной конференции сказал постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше, сообщает Укринформ.

«Мы видим очень много достижений по программе и это видно из того факта, что мы дошли гораздо дальше по сравнению с программой, что была ранее», - сказал Ваше.

Он также отметил, что в МВФ наблюдают и макроэкономическую стабилизацию в стране.

Как ранее сообщал ForUm, 4 марта Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности по меморандуму об экономической и финансовой политике.

Заседание совета директоров МВФ по вопросу выделения Украине очередного, четвертого по счету, кредитного транша в объеме 1 миллиарда долларов состоится 20 марта.