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Канал финансирования террористической организации «ДНР» разоблачила в Киеве Служба безопасности Украины, сообщает пресс-центр СБУ. 

«Преступную схему перевода денег, полученных преступным путем, из столицы Украины в Донецк организовал переселенец с Донбасса. Конечными получателями средств были два представителя бандформирования «МГБ» по прозвищу «Пионер» и «Немец», в прошлом сотрудники правоохранительных органов Украины, которые перешли на сторону врага», – говорится в сообщении. 

По данным спецслужбы, деньги использовались в ущерб государственным интересам Украины для планирования и проведения диверсионных акций. 

Во время обыска правоохранители изъяли у злоумышленника документы, подтверждающие противоправные действия, компьютерную технику и средства связи. 

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении и применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Неотложные следственные действия продолжаются. 
ForUm

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