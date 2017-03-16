Вкладчики VAB банка готовятся к очередному раунду борьбы с Олегом Бахматюком, который довел до банкротства банк, главой Нацбанка Валерией Гонтаревой, главой Администрации Президента Игорем Райниным и директором-распорядителем ФГВ Константином Ворушилиным.

Адвокат и обманутый вкладчик VAB банка, а сейчас член инициативной группы Арсен Маринушкин заявил о законодательных инициативах по возврату вкладов, и предупредил: если для Бахматюка и руководства страны доводы не будут убедительными – обманутые вкладчики обратятся за защитой в европейские структуры.

«19 марта в 12.00 инициативная группа вкладчиков VAB банка проведет встречу с вкладчиками со всех регионов Украины. Мы продолжаем бороться и верить, что сможем вернуть свои вклады. Мы прошли сложный путь – от обращения к президенту до полномасштабных митингов в центре столицы. Мы кричали, мы голодали, мы штурмовали отделения банков. Те, кто украл наши деньги, так и ждут, что мы смиримся, что мы отпустим, что мы забудем. Наглость руководства Национального банка и безответственная политика Администрации Президента не удивляют только сумасшедших в нашей стране. Пассивность вкладчиков банков позволяет НБУ, Фонду и банкирам избегать ответственности перед клиентами и кредиторами ликвидируемых банков. При этом механизмы защиты прав юридических лиц и потребителей финансовых услуг в украинском законодательстве есть, и их можно эффективно использовать. А если они окажутся недостаточно убедительными – мы пойдем в европейские структуры. Сегодня совместно с другими такими же ограбленными как мы вкладчиками других крупных банков, мы разработали ряд законодательных инициатив и механизмов возврата сбережений, прошли сложные и длительные судебные процессы. Нам есть что обсудить. Нам нужно избрать правильный вектор для дальнейшей работы. Только вместе мы сможем двигаться вперед. Я прошу: не теряйте веру, будьте сильными», - обратился к обманутым вкладчикам через Facebook адвокат Арсен Маринушкин.

Собираются вкладчики в воскресение 19 марта в 12.00. Цель – отчет инициативной группы, также планируется обсуждение ряда перспективных направлений по возврату вкладов, консолидации усилий и судебных процессов в том числе и в ЕСПЧ, работа с Фондом и собственником банка. Встреча пройдет по адресу: г Киев, ул. Протасов Яр, 2д, 4-й этаж, офис №1, пишет Facenews.

Напомним, ранее СМИ писали, что Бахматюк обманывал вкладчиков собственных банков, чтобы их деньгами финансировать свой бизнес. В частности, в VAB Банк он заманивал клиентов открывать депозит с привлекательным процентом, а большинство полученных денег вкладывал в собственный агробизнес. Как отметила в интервью «Лига.net» Валерия Гонтарева, отвечая на вопросы об уровне инсайдерских кредитов в VAB и «Финансовой инициативе»: «Задолженность Бахматюка по связанным кредитам составляет 28,2 млрд грн. В VAB таких кредитов было 70%, в Финансовой инициативе – 96%. Это не только займы «Укрлендфармингу»: там же огромное количество компаний, связанных с акционером».

«Когда он VAB купил в 2011-м, то за период с 2011 по 2013 год депозитный портфель банка увеличился на 11,4 млрд грн. Все деньги, полученные от населения, вкладывались в связанные компании. Кредитный портфель за это время увеличился на 13,4 млрд грн. То есть он купил небольшой банк, сделал из него большой, а деньги вложил в свой бизнес. Понятно, что в то время Нацбанк не особо следил за банками, но факт остается фактом: глобальные проблемы Бахматюк создал сам», - резюмировала глава НБУ.

Важно, что за день до введения временной администрации в VAB банк Олег Бахматюк вывел около 40 миллионов долларов из тонущего финансового учреждения через австрийский Meinl Bank. Об этом пишет сайт «Капитал», ссылаясь на заявление о преступлении ликвидатора «ВАБ Банка» Марины Славкиной. Это заявление от 27 октября 2015 года было направлено на имя министра внутренних дел Арсена Авакова, однако по фактам, изложенным в заявлении, не предпринималось никаких следственных действий.