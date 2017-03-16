Вооруженные члены незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной «ДНР» дважды угрожали наблюдателям СММ ОБСЕ «арестом» и открытием огня, сообщает пресс-служба миссии.

«Вооруженный член «ДНР» приказал наблюдателям покинуть место, где на копре вблизи подконтрольной «ДНР» шахты «Октябрьская» установлена камера СММ. Когда наблюдатели спустились на цокольный этажа копра, другой вооруженный член «ДНР» угрожал им «арестом», – говорится в сообщении.

Отмечается, что патруль был задержан на 11 минут, а после того, как одному из вооруженных мужчин позвонили, наблюдателей отпустили.

Также, по данным СММ, на участке между КПВВ в Верхнешироковском и расположенным западнее блокпосту «ДНР» четверо вооруженных членов «ДНР» в агрессивной форме обратились к наблюдателям, обвиняя их в предполагаемом обстреле села, произошедшем часом ранее. «Они заявили, что откроют огонь по следующему патрулю СММ, который заедет в село», – сказано в сообщении.