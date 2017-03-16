Украина может получить в течение ближайших недель 600 млн евро второго транша макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Об этом на XIII ежегодной инвестиционной конференции сказал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, сообщает Укринформ.

«Сейчас мы осуществляем второй этап макрофинансовой помощи, решение выделить 600 млн евро второго транша было принято 6 недель назад Еврокомиссией... и 600 млн евро будут выделены в следующие недели», - сказал Мингарелли.

Напомним, Евросоюз решил предоставить Украине второй транш макрофинансовой помощи, поскольку правительство внесло в Верховную Раду законопроект об отмене запрета на экспорт леса-кругляка.