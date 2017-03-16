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Украина и Польша будут сотрудничать в сфере наблюдения за местами памяти. Такое решение было принято 15 марта в Варшаве во время встречи министров иностранных дел Польши и Украины Витольда Ващиковского и Павла Климкина.

Глава польской дипломатии отметил, что Варшава и Киев должны совместно противодействовать вандализму в таких местах. «Мы попытаемся в будущем создать систему мониторинга, чтобы не допустить инцидентов. В последнее время мы все чаще сталкиваемся то ли с актами вандализма, то ли с политическими провокациями», – отметил он, сообщает Польское Радио.

В свою очередь Климкин подчеркнул, что вопрос охраны мест памяти очень важен для Киева. «Мы в Украине работаем над тем, чтобы улучшить контроль и охрану таких мест. Мы не можем оставаться равнодушными, когда речь идет как о польском наследии в Украине, так и об украинском – в Польше», – отметил он.

Министры также совместно открыли первое заседание польско-украинского партнерского форума. В нем принимают участие интеллектуалы, деятели культуры и журналисты. Форум возобновил работу после трехлетнего перерыва.

Отметим, что в последнее время участились случаи вандализма в польских местах памяти на территории Украины. Часто памятники и могилы располагаются далеко от населенных пунктов. 
ForUm

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