Европейский Союз запросил у Украины информацию по решению Совета национальной безопасности и обороны о прекращении перемещения грузов через линию разграничения в зоне АТО и сегодня представит свою позицию.

Об этом сообщил журналистам глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на бизнес-форуме в Киеве.

«Мы запросили информацию у украинских властей и представим свою позицию в течение нескольких часов», - сказал он, сообщает УНИАН.

Напомним, 15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО. В тот же день решение вступило в силу.

Представитель канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффан Зиберт заявил, что ФРГ не поддерживает такое решение.