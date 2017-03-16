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Европейский Союз запросил у Украины информацию по решению Совета национальной безопасности и обороны о прекращении перемещения грузов через линию разграничения в зоне АТО и сегодня представит свою позицию.

Об этом сообщил журналистам глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на бизнес-форуме в Киеве.

«Мы запросили информацию у украинских властей и представим свою позицию в течение нескольких часов», - сказал он, сообщает УНИАН.

Напомним, 15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО. В тот же день решение вступило в силу.

Представитель канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффан Зиберт заявил, что ФРГ не поддерживает такое решение.
ForUm

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