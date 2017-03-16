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Президент Украины Петр Порошенко ожидает поступления четвертого кредитного транша объемом 1 млрд долл. после решения Совета директоров МВФ еще в марте. об этом Порошенко сообщил в интервью украинским телеканалам.

«Я сейчас могу наверняка утверждать, что 20 марта состоится заседание правления Международного валютного фонда. Как мне и обещала Кристин Лагард, исполнительный директор МВФ, мы получим 1 млрд долларов, и я надеюсь, это произойдет еще в марте», - заявил он, сообщает УНИАН.

Как ранее сообщал ForUm, 4 марта Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности по меморандуму об экономической и финансовой политике.
ForUm

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