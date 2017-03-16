Правительство США выделило 54 млн долл. на дополнительную помощь Украине.

Сообщается, что межправительственный договор подписали первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и директор миссии агентства США по международному развитию Сьюзен Фриц. Отмечается, что транш будет направлен на проведение реформ в Украине, сообщает 112 Украина.

«Согласно этими соглашениям, Украине будет дополнительно выделено 54 млн долл. на поддержку критически важных реформ. Деньги пойдут на борьбу с коррупцией, экономические превращения и развитие демократии. Я убеждена, что эта дополнительная помощь еще на один шаг приблизит украинский народ к тому уровню благополучия демократии, к которому он стремится и которого он заслуживает», - отметила посол США в Украине Мари Йованович.

Кубив добавил, что деньги должны пойти на три направления: энергетическую сферу, соблюдение норм верховенства права и «самый важный – подотчетность правительства Украины гражданам Украины».

Напомним, 8 марта Палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта на 2017 финансовый год о расходах на сумму 578 млрд долл. США для вооруженных сил, чем утвердила значительное увеличение бюджета Пентагона, поддерживаемого президентом Дональдом Трампом.