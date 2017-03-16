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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранены четверо украинских защитников, сообщает пресс-центр АТО.

«В районе проведения АТО ситуация остается напряженной, но контролируемой Вооруженными силами Украины. Российско-террористические войска продолжают вести огонь по позициям украинских защитников. За минувшие сутки зафиксировано 91 обстрел», – говорится в сообщении.

Так, на Донецком направлении НВФ не оставляют в покое защитников Авдеевки, обстреливая позиции из всех видов вооружения, включая тяжелые минометы и танки. По шахте Бутовка, позициям у Каменки и Троицкого враг бил из минометов калибра 120 мм, Луганского и Зайцево - из гранатометов различных систем, БМП и минометов, Майорска - из минометов 82-го калибра, Песков - из БМП. По опорным пунктам неподалеку Новгородского и Опытного противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия. А около 23:00 враг из артустановок калибра 152 мм совершил провокационные обстрелы в направлении села Клещевка, что на бахмутской трассе и не находится на линии соприкосновения.

На мариупольском направлении, по данным штаба, по позициям под Широкино и Водяным российские оккупанты вели огонь из пулеметов, БМП и зенитных установок. Рядом с Павлополем – из 120 мм минометов и артиллерии калибром 122 мм. В районе Гнутово и Тарамчука – из пулеметов и СПГ, а под Новогригорьевкой – из БМП. Рядом с Марьинкой – из крупнокалиберных пулеметов, а Красногоровку обстреливали из минометов калибра 82 мм и гранатометов.

На луганском направлении в районе Новоалександровки и Крымского обстрелы велись из гранатометов различных систем и минометов калибра 82 и 120 мм, возле Орехово – из минометов 82 мм, а Лобачев – из автоматических гранатометов. Опорные пункты неподалеку Валуйского – из стрелкового оружия. Около полуночи из артиллерии 122 мм враг пытался попасть по позициям в районе Новоалександровки и Новозвановки.
ForUm

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