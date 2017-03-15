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Национальный банк Украины предложил ввести санкции против банков с российским капиталом. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель главы Нацбанка Яков Смолий, сообщает 112 Украина.

«Нацбанк осуществил соответствующий анализ и предлагает следующее. С целью сохранения финансовой стабильности в стране, выполнения украинскими банками с государственным российским капиталом обязательств перед клиентами, предлагает применить санкции в виде предупреждения вывода капитала за пределы Украины. Мы предлагаем применить такие санкции к банкам, которые работают в Украине с российским капиталом. Это «Сбербанк», «Проминвестбанк», ВТБ, VSбанк, БМ Банк», - сказал он.

Зампредседателя правления НБУ Екатерина Рожкова подчеркнула, что данные санкции не коснутся физических и юридических клиентов банков.

«Предложенные Нацбанком санкции не повлияют на клиентов юридических и физических лиц, работающих на территории Украины. Предложенные Нацбанком санкции не остановят расчеты между контрагентами наших клиентов. Банки никуда не деваются, они продолжают работать в законодательном поле Украины, поэтому мы надеемся, что потенциальный выход этих банков с рынков будет осуществляться цивилизованным путем - или путем продажи или путем постепенного обязательства перед клиентами», - сказала она.

Напомним, что в течение нескольких дней банки с российской долей в капитале подвергались нападениям по всей Украине.

Из-за этого дочерний украинский банк «Сбербанка» России ввел ограничения на снятие наличных средств в размере 30 тыс. грн или эквивалента этой суммы в иностранной валюте через кассы банка в сутки на одного клиента.

 
ForUm

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