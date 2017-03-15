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Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске требует отменить указ президента России о признании паспортов самопровозглашенных «Л/ДНР», а также считает недопустимым захват украинских предприятий на неподконтрольной территории Донбасса.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«Украина четко зафиксировала: указ президента РФ о признании на территории России документов, выданных нелегитимными властями ОРДЛО; рейдерский захват государственной и частной собственности на неподконтрольной Украине части Донбасса и квазиуказ т. н. «ДНР» о псевдогранице однозначно читаются мировым сообществом и Украиной как нарушение Минских договоренностей и ведет к их срыву», - отметила она.

«Мы потребовали ответа касательно отмены решений по этим вопросам, поскольку такие методы со стороны РФ и ОРДЛО ведут к блокированию процесса консультаций в рамках минского процесса. Этот вопрос Украина поставила как на уровне рабочих подгрупп, так и в рамках Трехсторонней контактной группы», - добавила Олифер.
ForUm

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