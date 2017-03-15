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Полиция Киева начала уголовное производство по факту повреждения вчера, 14 марта, активистами здания офисного помещения на улице Десятинной и банковского учреждение на Крещатике, сообщает Отдел коммуникации столичной полиции.

«Сначала около 300 активистов подошли к зданию офисного помещения, расположенного на улице Десятинной. Мужчины начали бросать в фасад офиса камни, а затем подожгли несколько дымовых шашек и применили пиротехнические средства», – говорится в сообщении.

После этого, по данным главка, колонна отправилась в направлении улицы Михайловской, где участники акции повредили стекло служебного автобуса правоохранителей. В завершение члены общественной организации камнями разбили стекло и повредили вывески в банковском учреждении, которое находится на центральной улице столицы.

Также отмечается, что при обеспечении правопорядка один из сотрудников полиции получил травму руки.

Следственно-оперативная группа территориального управления полиции должным образом задокументировала этот факт.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица, причастные к данному событию и определяется сумма нанесенного ущерба.

Напомним, вчера, 14 марта, на Майдане Незалежности прошло вече в поддержку блокады торговли с оккупированными территориями Донецкой и Луганской области.

После этого активисты ОУН пытались устроить погром в здании на улице Десятинная, 3-А, которое, по их утверждению, принадлежит олигарху Ринату Ахметову.

Кроме того, на улице Крещатик в Киеве представители ОУН разбили входные двери отделения «Альфа-Банка» и вывеску учреждения.
ForUm

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