Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе противоречит Минским соглашениям.

Об этом заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, сообщает ТАСС.

«Бессилие киевских властей против беспредела националистов бьет, прежде всего, по самой Украине. Это тем более опасно, что тенденция подкрепляется другими действиями официальных лиц. Имею в виду, в частности, распространенное сегодня средствами массовой информации заявление Президента Петра Порошенко на заседании СНБО, предусматривающее прекращение транспортного сообщения с «ЛНР» и «ДНР», что прямо противоречит Минским соглашениям», - сказал он.

Напомним, 15 марта во время экстренного заседания СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО.

По словам главы СНБО Александра Турчинова, запрет будет действовать до реализации пунктов 1 и 2 (прекращение огня и отвод вооружений) комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий.