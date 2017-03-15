Участники блокады оккупированных районов Донбасса на блокпосту у Славянска били сотрудников полиции металлическими прутьями и угрожали им «вырезать семьи».

Об этом рассказали полицейские, участвовавшие в инциденте на блокпосту во главе с нардепом Владимиром Парасюком, сообщает пресс-служба Главного управления полиции Донецкой области.

Так, химические ожоги глаз получил Павел Свирь, который два года назад выходил из Дебальцево.

Подполковник полиции Свирь, который сейчас занимает должность начальника криминальной полиции Славянского отдела полиции, был в числе сотрудников полиции, которые в рамках контрдиверсионных мероприятий несли службу на блокпосту при въезде в Славянск. Когда к посту приблизилась колонна автомобилей, правоохранители остановили людей для стандартной проверки на наличие запрещенных и опасных предметов.

«Мы всех попросили показать документы и предоставить возможность осмотреть автомобиль на наличие оружия, взрывчатки, боеприпасов, на что люди категорически отказались и стали прорываться через блокпост, - рассказывает подполковник. - У некоторых наших сотрудников пытались забрать оружие, а других народный депутат отталкивал, всячески провоцировал конфликт, драку. Он показывал свое удостоверение депутата и бил сотрудника полиции в лицо этим же удостоверением».

В результате подполковник Свирь получил струю газа в лицо от неизвестного.

«Они изначально не были настроены на нормальное отношение, им нужно было показать свою агрессию, унизить сотрудников полиции. Они говорили нам: «Вы все донецкие, вы все сепаратисты», - рассказал Свирь.

Ссадины лица получил и начальник сектора мониторинга Славянского отдела полиции Игорь Еремеев. Он рассказал, что был травмирован, когда пытался помочь своему товарищу: увидел, как того неизвестные в камуфляжной форме без опознавательных знаков затягивали за автомат к себе в толпу.

«В этот момент кто-то из неизвестных ударил меня по лицу каким-то металлическим предметом, - сказал он. - Люди вели себя агрессивно, пытались проехать, наехать на сотрудников полиции, которые стояли на дороге. Кричали и те, кто приехал вместе с депутатом. Угрожали вырезать семьи: найти и вырезать семьи сотрудников, которые охраняли порядок на блокпосту», - заявил Еремеев.

Напомним, полиция Донетчины обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям народного депутата, под руководством которого было совершено нападение на сотрудников полиции в Славянске

Напомним, во вторник, 14 марта, вечером через блокпост на въезде в Славянск следовала колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек, в том числе народный депутат Владимир Парасюк. Участники отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт.

В полиции заявили о 7 пострадавших правоохранителях.

Полиция обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям Парасюка.

Прокуратура Донецкой области внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по факту избиения правоохранителей.