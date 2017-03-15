Съезд судей избрал еще двоих членов Высшего совета правосудия из необходимых шести. Результаты второго тура голосования, в который вышли восемь кандидатов, огласила счетная комиссия, сообщает LIGA.net.

От судов общей юрисдикции во втором туре баллотировались шестеро кандидатов, голоса распределились так: Игорь Артеменко - 211 голосов «за», Сергей Гирич - 146, Валентина Курило - 64, Андрей Овсиенко - 168, Андрей Солодков - 104, и Лариса Швецова - 127.

Игорь Артеменко - судья Апелляционного суда Одесской области, Андрей Овсиенко - судья Апелляционного суда Волынской области.

От административных судов участие в выборах принимали два кандидата: Татьяна Стрелец - 149 голосов, Михаил Цуркан - 138.

«Комиссия обработала бюллетени и решила объявить решение об избрании Артеменко и Овсиенко членами Высшего совета правосудия. Довести до ведома съезда, что в случае принятия решения о проведении второго повторного голосования в бюллетень будут включены такие кандидаты: от общих судов - Сергей Гирич и Лариса Швецова, от административных судов - Татьяна Стрелец и Михаил Цуркан», - объявила глава счетной комиссии.

Четверо избранных членов ВСП Артеменко, Овсисенко, Худык и Шапран принесли присягу.

Что делать с квотой от административных судов, съезд судей пока не решил. Часть делегатов настаивает на немедленном третьем туре между Стрелец и Цурканом, поскольку у многих судей куплены билеты на поезда, а форум заканчивает работу сегодня. Вторая часть делегатов указывает на то, что во втором туре уже принимали участие эти кандидаты, и ни один из них не получил преимущественной поддержки съезда. Это, по их мнению, означает, что нужна процедура повторного выдвижения кандидатов в члены ВСП, что занимает 45 дней, и голосования на новом съезде судей.

Высший совет юстиции начал процесс своей реорганизации в Высший совет правосудия 12 января этого года.

14 марта съезд судей избрал только двоих членов ВСП из шести запланированных: судью Киевского апелляционного хозсуда Виктора Шапрана по квоте административных судов и судью Апелляционного суда Киева Николая Худыка от судов общей юрисдикции.