также в разделеОбщество
Для запуска украинских ракет в Канаде построят космодром 8
Аваков наградил полицейских, противостоявших Парасюку 21
ООН заявляет о пытках заключенных в Крыму 11
Князев: Полиция готова пресечь все попытки дестабилизировать ситуацию 12
Начальника СИЗО во Львове задержали за взятку 11
Германия раскритиковала запрет грузоперевозок с ОРДЛО 58
В Высший совет правосудия избрали еще двух судей 10
Молдавский суд продлил арест Чаусу 20
Полицейский об инциденте на блокпосту: Угрожали вырезать семьи 55
Константинополь поможет Украине получить объединенную церковь 61
Двоюродный брат Парасюка обвинил полицию в подделке его показаний 82
Синоптики обещают Украине дожди с мокрым снегом 58
Аваков: Запрет грузоперевозок с ОРДЛО не касается личного имущества граждан 49
У Путина не знают о начале поставок в РФ угля из ОРДЛО 26
Полицейские рассказали в Раде подробности конфликта с участием Парасюка 83
Штаб блокады о решении СНБО: Лучше поздно, чем никогда 89
Двоюродный брат Парасюка о поездке к блокадникам: 500 гривен за два дня 88
Из Чехии депортируют большую группу украинских заробитчан 214

Аудит Национального антикоррупционного бюро должен проводиться независимыми профессионалами.

Об этом говорится в заявлении посла ЕС в Украине Хуга Мингарелли, опубликованном на  странице представительства ЕС в Facebook.

«НАБУ проводит хорошую работу в борьбе с коррупцией в стране. Чрезвычайно важно, чтобы запланированный аудит НАБУ проводился независимыми профессионалами, которые были избраны в соответствии с установленными прозрачными процедурами», – подчеркнул посол.

Тем более, по словам Мингарелли, Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Верховной Рады Украины уже в декабре 2016 года рекомендовал независимого эксперта для проведения аудита НАБУ.

Напомним, в феврале Верховная Рада Украины не смогла назначить кандидата в состав комиссии по аудиту деятельности НАБУ. Изначально предлагалось назначить на указанный пост заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США Роберта Сторча. Однако в Верховной Раде была представлена кандидатура британца Найджела Брауна. 

Согласно законодательству, ежегодно проводится независимая оценка эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины, его операционной и институциональной независимости, в том числе путем выборочного аудита уголовных производств, досудебное расследование по которым осуществлялось Национальным бюро и было завершено.

Указанную оценку (аудит) проводит комиссия внешнего контроля в составе трех членов. Президент Украины, Верховная Рада Украины и Кабмин ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеющих безупречную деловую репутацию.

Члены комиссии внешнего контроля действуют независимо и не должны выполнять поручения, указания, предоставленные любым лицом.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года