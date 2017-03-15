Аудит Национального антикоррупционного бюро должен проводиться независимыми профессионалами.

Об этом говорится в заявлении посла ЕС в Украине Хуга Мингарелли, опубликованном на странице представительства ЕС в Facebook.

«НАБУ проводит хорошую работу в борьбе с коррупцией в стране. Чрезвычайно важно, чтобы запланированный аудит НАБУ проводился независимыми профессионалами, которые были избраны в соответствии с установленными прозрачными процедурами», – подчеркнул посол.

Тем более, по словам Мингарелли, Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Верховной Рады Украины уже в декабре 2016 года рекомендовал независимого эксперта для проведения аудита НАБУ.

Напомним, в феврале Верховная Рада Украины не смогла назначить кандидата в состав комиссии по аудиту деятельности НАБУ. Изначально предлагалось назначить на указанный пост заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США Роберта Сторча. Однако в Верховной Раде была представлена кандидатура британца Найджела Брауна.

Согласно законодательству, ежегодно проводится независимая оценка эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины, его операционной и институциональной независимости, в том числе путем выборочного аудита уголовных производств, досудебное расследование по которым осуществлялось Национальным бюро и было завершено.

Указанную оценку (аудит) проводит комиссия внешнего контроля в составе трех членов. Президент Украины, Верховная Рада Украины и Кабмин ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеющих безупречную деловую репутацию.

Члены комиссии внешнего контроля действуют независимо и не должны выполнять поручения, указания, предоставленные любым лицом.