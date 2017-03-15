Несколько российских банков начали обслуживать физических лиц с «паспортами» «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщают Українські Новини.

«Все верно, можно обращаться с «паспортом» ДНР для обслуживания», - сообщил агентству сотрудник банка ВТБ (Россия).

Факт обслуживания физлиц с «паспортами» «ДНР/ЛНР» также подтвердил сотрудник российского ЮниКредит Банка.

«Да, в таком случае вы будете считаться как иностранец. Если документ на иностранном языке, то необходим будет его перевод и справка о праве проживания в РФ», - сообщил сотрудник контакт-центра банка.

При этом в контакт-центрах российских Альфа Банка и ОТП Банка сообщили, что для уточнения соответствующей информации необходимо обращаться непосредственно в отделения банков с письменным заявлением, которое будет рассмотрено в установленные сроки.

Напомним, росСМИ сообщили, что «Сбербанк» России с 7 марта приступил к обслуживанию лиц с «паспортами» «ДНР» и «ЛНР».

В НБУ заявили, что если эта информация подтвердится, будут инициировать санкции к дочке российского «Сбербанка» в Украине.

10 марта Нацбанк направил запросы в российские банки относительно обслуживания ими клиентов с использованием «паспортов «ЛНР» и «ДНР», и в случае подтверждения данного факта НБУ готов обратиться в СНБО.