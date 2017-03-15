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Принятие закона об оккупированных территориях разрушит Минский процесс. Об этом, выступая на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны, заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Наши партнеры не понимают, почему мы просим поддержки в восстановлении целостности Украины извне, когда внутри ряд политических сил поставил себе цель избавиться части Донбасса и выпихнуть в Россию несколько миллионов украинцев», – отметил он.

По словам Президента, юридически легализовать это предписывается законом об оккупированных территориях. «Только представьте себе другие последствия такой законодательной инициативы! Подобный закон разрушит Минский процесс. Похоронит международные санкции против Российской Федерации, поскольку они привязаны к Минску. Миссия ОБСЕ уйдет из Донбасса. Мы останемся один на один с агрессором на фоне неизбежной эскалации военных действий», – подчеркнул Порошенко.

«Поэтому мы будем предлагать другой закон, который отвечает национальным интересам Украины - закон о восстановлении территориальной целостности нашего государства», – подытожил он.
ForUm

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