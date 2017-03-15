Верховная Рада рассмотрит вопрос о лишении депутатской неприкосновенности внефракционого народного депутата Владимира Парасюка, в случае внесения такого представления генеральным прокурором Украины.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе брифинга заявил народный депутат Украины от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко.

Он отметил, что вопросы юридической оценки действий народного депутата Парасюка находятся в компетенции генерального прокурора.

«Если генеральный прокурор Украины посчитает, что в действиях народного депутата Парасюка, выразившихся в нападении на сотрудников полиции, ветеранов АТО, в том числе, получивших тяжелые ранения на своем боевом посту… Если он внесет такое представление в ВРУ, парламент его рассмотрит в рамках закона, по регламенту», - заявил Геращенко.

Вместе с тем, его коллега по фракции Юрий Береза призывал генерального прокурора дать юридическую оценку действиям Парасюка.

Напомним, во вторник, 14 марта, вечером через блокпост на въезде в Славянск следовала колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек, в том числе народный депутат Владимир Парасюк. Участники отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт.

В полиции заявили о 7 пострадавших правоохранителях.

Полиция Донецкой области обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям Парасюка.

Прокуратура Донецкой области внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по факту избиения правоохранителей.