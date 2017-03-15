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Совет национальной безопасности и обороны Украины дал Нацбанку и Службе безопасности сутки для внесения предложений о санкциях против банков с российским капиталом. Об этом сказано в сообщении пресс-службы СНБО. 

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов по итогам заседания Совета.

«Национальному банку и Службе безопасности Украины поручено проанализировать деятельность банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в частности, о введении против них санкций», - приводит слова Турчинова пресс-служба СНБО.

Напомним, росСМИ сообщили, что «Сбербанк» России с 7 марта приступил к обслуживанию лиц с «паспортами» «ДНР» и «ЛНР». 

В НБУ заявили, что если эта информация подтвердится, будут инициировать санкции к дочке российского «Сбербанка» в Украине.
ForUm

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