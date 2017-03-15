Пираты, захватившие грузовое судно с экипажем из Шри-Ланки у берегов Сомали, потребовали выкуп за освобождение моряков. Об этом сообщает ВВС.

Как говорится в сообщении военно-морских сил Евросоюза, властям удалось связаться с владельцем танкера «Арис 13»: он подтвердил, что на борту находятся вооруженные люди, которые согласны отпустить экипаж после уплаты определенной суммы. Размер выкупа не называется.

Ранее сообщалось, что судно шло под флагом Шри-Ланки, однако в министерстве иностранных дел страны опровергли эту информацию.

По данным интернет-портала Marine Traffic, судно шло под флагом Коморских островов.

Судно было захвачено в понедельник группой из примерно 20 пиратов, оно доставляло топливо из Джибути в Могадишо. Это первый захват судна сомалийскими пиратами за последние пять лет.

В конце 2000-х – начале 2010-х годов сомалийские пираты провели серию захватов морских судов. В первом полугодии 2011 года атакам пиратов подверглись более 260 судов – главным образом в акватории Африканского Рога.

С тех пор, во многом благодаря международным усилиям по поддержанию безопасности в регионе, случаи пиратских захватов у берегов Сомали стали значительно реже.