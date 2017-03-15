Президент Петр Порошенко открыл экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.
«Наша цель - восстановление суверенитета Украины. Президент на СНБО», – написал он в Twitter.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Президент проведет в среду заседание СНБО, на котором, в частности, будет рассматриваться вопрос введения санкций в отношении украинской дочки «Сбербанка России».
Напомним, «Сбербанк России» с 7 марта приступил к обслуживанию лиц с «паспортами» «ДНР» и «ЛНР».
В НБУ заявили, что в ответ на это будут инициировать санкции к дочке российского «Сбербанка» в Украине.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что «Сбербанк России» финансирует членов незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР».
В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что Кабинет Министров Украины готов принять все зависящие от него решения в отношении работающего в Украине банка «Сбербанк России» в случае, если подтвердиться информация о финансировании через этот банк «Л/ДНР».
Как известно, 13 марта активисты полностью замуровали центральный вход в здание «Сбербанка», а также нанесли надписи на ролеты, защищающие окна и другой вход в здание. Въезд для инкассаторских машин заблокирован мешками.
Протестующие заявили, что не позволят «Сбербанку» полноценно работать, пока его не закроют.
По состоянию на 15 марта блокирование продолжается.
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