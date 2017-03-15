Из Чехии депортируют группу украинцев, работавших в местной фирме с нарушением законодательства.

Как сообщила полиция Чехии, пражское управления полиции по делам иностранцев решило депортировать 74 из 85 задержанных на рабочем месте иностранцев, еще в отношении 11 продолжаются административные процедуры, которые тоже, скорее всего, завершатся депортацией.

Как сообщает Радио Свобода, это стало результатом облавы, устроенной на прошлой неделе на складе чешской продуктовой интернет-магазине Rohlik.cz. Почти все эти иностранцы - граждане Украины. По словам представителя полиции Томаша Гулана, это пока самое массовое задержание нелегальных работников в одной фирме.

В Rohlik.cz утверждают, что закон не нарушили. Чешское законодательство, основанное на нормах Европейского Союза, предусматривает право иностранцев из-за пределов Евросоюза и право на труд в других странах-членах ЕС короткое время работать и в Чехии - это требует выполнения четких условий: иностранный работодатель должен направить такого работника в командировку в другую страну.

Но, как сказал президент чешской Ассоциации агентств по трудоустройству Радован Буркович, в этом случае украинцы и другие иностранцы стали жертвами нарушения чешского законодательства со стороны компании, где они работали по сути, нелегально.

Руководитель компании Томаш Чуприй в одном из телеинтервью сам назвал польскую фирму, которая предоставила ему тех работников - и та фирма не имела на это права. Польская фирма, по словам Бурковича, числится строительной, поэтому не имеет права «послать в командировку» своих работников, якобы строителей, работать в Чехии рабочими продуктового склада.

Напомним, правительство Чехии 8 февраля приняло решение о двукратном увеличении количества работников из Украины.