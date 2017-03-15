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Народный депутат Украины Владимир Парасюк заявил, что семь активистов, задержанных возле Краматорска, находятся в  Славянском райотделе полиции.  

«Сем наших побратимов сейчас в Славянском райотделе полиции. Моя сестра избита бывшим гаишником, который сдал Енакиево – Андеем Друновым. У отца забрали зарегистрированное оружие и из-за применения газа его госпитализировали. И в завершение, сотрудники Донецкой милиции, ко дню Добровольца, организовали нам фейерверк автоматными очередями в нашу сторону», - написал он в Facebook.

Позже Парасюк обвинил полицейских в обмане путем монтирования видео и выложил свою версию произошедшего.

Напомним, во вторник, 14 марта, вечером через блокпост на въезде в Славянск следовала колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек, в том числе народный депутат Владимир Парасюк. Участники отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт.

В полиции заявили о 7 пострадавших правоохранителях.

Полиция Донецкой области обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям Парасюка. 
ForUm

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