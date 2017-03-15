Руководители операции в Княжичах Броварского района Киевской области, во время которой произошла перестрелка между правоохранителями, будут обвинены в очень тяжких преступлениях, поскольку их служебная халатность привела к особо тяжким последствиям – гибели людей. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Генпрокурор сообщил, что следствию известны все детали спецоперации.

По его словам, к ответственности привлечены не только сотрудники охраны, но и руководство полицейской разведки. «Следствием установлено, что полицейская разведка знала об ограблении дома в Княжичах. В свою очередь от руководства сотрудники разведки получили указание не принимать никаких мер. Тогда грабители машиной доехали до Киева, где на АЗС сменили автомобиль, а уже через некоторое время туда приехала полиция и задержала четырех человек с сумкой. В свою очередь, в отделение полиции доставили лишь трех человек и без этой же сумки. Также следствием установлено, что позже к ограбленному дому подъехала машина полицейского охраны, сотрудники которой похитили элитный алкоголь из жилого дома», – подчеркнул Луценко.

Генпрокурор отметил, что экспертиза четко установила, что первым выстрелил один из сотрудников полиции охраны. Этот выстрел и стал сигнальным.

«Данное дело характеризует структурный хаос в полиции. Несмотря на то, что сейчас еще продолжаются важные экспертизы по стрельбе в Княжичах, я с уверенностью могу сказать, что руководители спецоперации, которое непосредственно присутствовало на месте стрельбы – будут обвинены в очень тяжких преступлениях. Поэтому и моральную ответственность должен понести именно руководитель спецоперации. А сейчас я гарантирую, что эти дела будут переданы в суды, но, каким будет решение данного суда - от меня не зависит», - подчеркнул Луценко.

Напомним, в поселке Княжичи Киевской области 4 декабря 2016 года в результате перестрелки между сотрудниками полиции охраны и бойцами спецподразделения КОРД погибли 5 правоохранителей.

По официальной версии, проходила спецоперация по задержанию банды грабителей в недостроенном доме в Княжичах, сработала сигнализация. На вызов приехали сотрудники полиции охраны, задержали разведчиков, которые по плану операции не должны были себя разоблачать. Вызволять разведчиков приехал КОРД. Началась стрельба. В итоге погибли двое разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и один боец КОРДа.

По результатам служебного расследования трагедии 7 офицеров, которые находились на руководящих и оперативных должностях, уволены из рядов Национальной полиции Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что первым стрельбу в Княжичах открыл сотрудник Госслужбы охраны.