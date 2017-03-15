Народный депутат Владимир Парасюк извращает понятие депутатской неприкосновенности, считает министр внутренних дел Арсен Аваков.
«Никто не сделал больше для извращения понятия депутатской неприкосновенности, чем депутат Парасюк», - написал он в Twitter.
Никто не сделал больше для извращения понятия депутатской неприкосновенности, чем депутат Парасюк.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 15 марта 2017 г.
Напомним, во вторник, 14 марта, вечером через блокпост на въезде в Славянск следовала колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек, в том числе народный депутат Владимир Парасюк. Участники отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт.
В полиции заявили о 7 пострадавших правоохранителях.
Полиция Донецкой области обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям Парасюка.
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